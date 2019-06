Battipaglia (Sa): Fasano (FI), su vertenza Alba solidarietà all'amministrazione Francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che sta accadendo a Battipaglia nella vicenda della società partecipata Alba s.r.l. rappresenta una vera e propria sfida alla città e un modo perdente di fare sindacato". Lo ha affermato l'on. Enzo Fasano, coordinatore provinciale di Salerno di Forza Italia. "Il protagonismo distruttivo di alcuni rappresentanti sindacali provinciali rischia alla fine di creare pericolose situazioni di disoccupazione e di allarme sociale. Fin dall'inizio della vicenda è apparso chiaro l'intento di gettare benzina sul fuoco, senza la volontà di confrontarsi e ragionare per cercare soluzioni idonee, che tenessero conto della volontà di salvaguardare i posti di lavoro, di rilanciare la società partecipata e fornire ai cittadini servizi adeguati. Lo scenario di una città soffocata da cumuli di rifiuti è una provocazione che non si può accettare, soprattutto quando ciò viene utilizzato per cercare di conservare sacche di privilegi, che nulla hanno a che fare con il vero obiettivo della salvaguardia occupazionale", ha spiegato Fasano. "Riteniamo che dietro il tentativo di creare il caos in città, attraverso il ricatto dei rifiuti, vi sia una precisa regia politica. Visti i protagonisti in campo non è difficile immaginare che il mandante di questa situazione sia da ricercare in quel sistema di potere che ancora tenta di destabilizzare i territori che non sono asserviti alla sua logica, mettendo in difficoltà le amministrazioni democraticamente elette. Sistema di potere ormai agli sgoccioli, ma i cui colpi di coda rischiano di danneggiare le comunità che, come quella di Battipaglia, stanno pagando sulla propria pelle il fallimento del governo regionale e provinciale a guida PD in tema di sistema dei rifiuti. Regione Campania che ha permesso il proliferare abnorme di imprese private che trattano i rifiuti sul territorio di Battipaglia e della Piana del Sele", ha aggiunto l'esponente azzurro. "Forza Italia esprime la propria solidarietà e la vicinanza ai cittadini di Battipaglia e all'amministrazione del sindaco Cecilia Francese, per il grave attacco che stanno subendo. Speriamo che in occasione del tavolo di lunedì presso la Prefettura di Salerno prevalga il buon senso e si possa costruire un percorso serio di prospettiva e di sviluppo per tutti", ha concluso l'on. Fasano. (Ren)