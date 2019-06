Cuneo: Cirio e Icardi al cantiere di Verduno, "ospedale aperto nel primo semestre 2020" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo piano anche il problema dei collegamenti verso il nuovo ospedale. "Le risorse per completare la strada non sono state mai stanziate, perché collegate alle opere di completamento dell’Asti-Cuneo - ha spiegato il presidente Cirio -. Io però sono tra coloro che hanno fiducia sulla partenza dei cantieri dell’autostrada entro l’estate e i primi di luglio incontrerò a Roma il ministro Toninelli, che mi ha dato già rassicurazioni in questo senso. Completeremo il nuovo ospedale e anche la strada per arrivarci. Predisporremo delle navette di collegamento da Alba e Bra ogni mezz’ora. E localmente manterremo dei presidi sanitari di base: piccole “città della salute” per servizi amministrativi e ambulatoriali, come ad esempio il prelievo del sangue". “Serve un piano del traffico - ha aggiunto l’assessore Icardi -. La Regione sta già lavorando alla sincronizzazione delle navette del servizio pubblico, ma serve che facciano altrettanto anche i privati e i Comuni, perché non possiamo permetterci che ambulanze con a bordo patologie tempo-dipendenti rimangano bloccate nel traffico. Sarebbe una cosa gravissima". (Rpi)