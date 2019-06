Torino: frana di Quincinetto, giovedì sopralluogo dell'assessore Gabusi

- L’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, nel pomeriggio di giovedì 27 giugno sarà a Quincinetto per effettuare con il sindaco Angelo Canale Clapetto un sopralluogo nei pressi della frana in località Chiappetti, che sabato scorso ha provocato la chiusura al traffico dell’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco. “Si tratta - anticipa Gabusi, che sarà accompagnato dai tecnici della Regione - di un segnale di attenzione verso un problema di grande rilevanza per la sicurezza del territorio interessato. Questo primo incontro esplorativo sarà successivamente seguito da una riunione per una completa analisi della questione e delle sue possibili soluzioni alla quale saranno convocati tutti gli enti e i soggetti coinvolti”. (Rpi)