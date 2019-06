Giugliano (Na): D'Altiero e Borrelli (Verdi), sulla vicenda del Pareo Park terremo alta l'attenzione

- "Abbiamo chiesto all'Asl e all'Arpac i resoconti dei controlli, terremo alta l'attenzione sul fenomeno fino a quando saranno chiarificate le cause". Lo hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli, il consigliere comunale del Sole che Ride di Giugliano (Na) Giuseppe D'Alterio e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli che hanno seguito la vicenda che ha coinvolto il Pareo Park . "La stessa Asl - hanno proseguito - ha deciso di far restare chiusa la piscina dove sarebbero avvenuti i casi denunciati dalle famiglie. E' chiaro che questa vicenda non può essere stata generata da una psicosi collettiva e che bisogna sapere esattamente cosa è successo. Ci risulta che anche la Procura stia approfondendo. Non ci fermeremo fino a quando non si avranno risposte certe".(Ren)