Napoli: Gaudini e Borrelli (Verdi), ponte di via Pigna preda del deperimento strutturale

- "Ci è stata segnalata la conduzione di deperimento strutturale che sta interessando il ponte di via Pigna". Lo hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale di Napoli del Sole che Ride Marco Gaudini. "L'armatura del cemento - hanno proseguito Borrelli e Gaudini - è oramai visibile ad occhio nudo a causa dello sgretolamento delle parti esterne in muratura. Si tratta di un fenomeno che è comune a tanti altri ponti della città. Purtroppo, in alcuni casi, si tratta di strutture realizzate decenni fa che, a distanza di anni, lamentano il logoramento causato da passare del tempo. Evitando allarmismi fuori luogo, occorre prendere coscienza di un problema che richiede risposte serie e tempestive. Per questa ragione abbiamo chiesto al comune di Napoli di costituire una task force che valuti le condizioni dei ponti cittadini in modo da avere una percezione precisa di quali sono le problematiche da risolvere". "In tal modo - hanno concluso Borrelli e Gaudini - sarà possibile adoperare i correttivi del caso in modo da restituire alla cittadinanza dei ponti sicuri e decorosi". (Ren)