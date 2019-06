Ercolano (Na): Borrelli e Perna (Verdi), liquami presso scogli della Favorita. Probabili scarichi abusivi

- "Un video postato da FondaliCampania su Facebook mostra liquami e acqua torbida nel tratto di mare antistante gli scogli della Favorita ad Ercolano in un'area che, secondo i rilievi dell'Arpac è balneabile. Tale fenomeno è determinato, con ampia probabilità, dalla presenza di scarichi abusivi a mare che, in alcuni momenti della giornata, scaricano liquami, rendendo torbido e maleodorante il tratto del litorale. Tale problematica è nota al Comune di Ercolano”. Così in una nota il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e l'assessore alle Politiche Sociali e alle Risorse del Mare al Comune di Ercolano Giampiero Perna. “L'ufficio comunale per il demanio marittimo e la Capitaneria di Porto stanno portando avanti un'azione di carattere sinergico per individuare gli scarichi abusivi a mare ed eliminarli, in modo da restituire salubrità allo specchio di mare", hanno concluso. (Ren)