Rifiuti: Caldoro (FI), solidarietà a sindaci perché c’è fallimento della Regione

- "Poveri sindaci chiamati ad intervenire in emergenza per il fallimento del piano rifiuti della Regione. Si annuncia una crisi a causa della programmata manutenzione di una linea del termo di Acerra. Prepariamoci a nuove ecoballe stoccate in siti nocivi per la salute dei cittadini". Così sui social Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. (Ren)