Rifiuti: Cammarano e Bilotti (M5s), patetico appello De Luca a sindaci. Il Salernitano ha già dato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca ammette il fallimento delle sue politiche in tema di rifiuti, ma ad accollarsi la responsabilità di una soluzione e le conseguenze dell'ennesima annunciata emergenza secondo il governatore dovrebbero essere i sindaci, a cui ha rivolto un patetico appello a reperire nuovi siti di stoccaggio ed evitargli l'ennesima figuraccia”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e la deputata M5s Anna Bilotti. “Nella provincia di Salerno ci sono comunità che hanno già dato e i cittadini sono esausti – hanno proseguito -. Comunità che hanno pagato dazio per scelte scellerate del Comune di Salerno, della Provincia, con le sue partecipate del vecchio ciclo integrato sulla via del fallimento, e della gran parte delle amministrazioni locali, che si inventano ecodistretti senza alcuna pianificazione d'ambito, tutte in quota Pd. La stessa forza politica di cui il governatore della Campania è degno rappresentante". "Abbiamo denunciato da sempre l'inconsistenza delle politiche regionali sulla gestione dei rifiuti, in particolare la mancanza di un modello virtuoso che coinvolga le comunità locali – hanno concluso Cammarano e Bilotti -. Oggi, con il pretesto della chiusura dell'inceneritore di Acerra, già programmata da due anni, non è pensabile che si scarichino sui sindaci le responsabilità di un fallimento annunciato". (Ren)