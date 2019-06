Pagani (Sa): Villani e Desiderio (M5s), in attesa della graduatoria sul bando ministeriale "Salva-scuola Manzoni"

- “Tra pochi mesi, inizierà un nuovo l'anno scolastico e bisogna essere preparati. La città di Pagani ha un grosso problema da risolvere relativo al destino della scuola Manzoni, su cui pende il responso in merito ad un finanziamento europeo”. Così la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani, che insieme al neo eletto consigliere comunale Santino Desiderio continua il pressing per garantire la riapertura della Scuola Manzoni a Pagani. “Ieri mattina – ha aggiunto la deputata - ho personalmente sollecitato l'ufficio competente presso il Ministero dell'Istruzione contattando la dottoressa Alessandra Augusto per avere informazioni su quello che è lo stato dell'arte circa la pubblicazione della graduatoria in merito al bando Fesr 35226 "Messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici” a cui ha partecipato il comune di Pagani per il restyling della scuola Manzoni. La graduatoria sarà pubblicata a breve”. “La nostra attenzione su questo progetto resta massima – ha continuato - anche se è la commissione giudicante a dover valutare la qualità del progetto presentato dal Comune di Pagani, anche nell'insieme rispetto alle istanze presentate da altri Enti di tutta Italia”. “Seguiremo l'iter con molta attenzione – ha precisato Villani -, ma continuiamo a pensare che l'amministrazione comunale di Pagani guidata dall'ex sindaco Salvatore Bottone avrebbe dovuto scegliere un percorso totalmente diverso per garantire la fruizione della scuola Manzoni alla città di Pagani in tempi accettabili”. (segue) (Ren)