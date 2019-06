Rifiuti: Viglione (M5s), De Luca prova a scaricare sui sindaci le responsabilità del fallimento (2)

- "Piuttosto che barcamenarsi in chiacchiere – ha proseguito Viglione - De Luca provveda ad attuare le misure previste dalla sua legge. Dalla realizzazione di impianti di compostaggio, alle tanto invocate compostiere di comunità, assurte oramai a leggenda. Fino ai piani di gestione, che negli ambiti in cui è stato suddiviso il territorio regionale dovrebbero realizzare una strategia indispensabile per chiudere il ciclo e renderli autosufficienti nella gestione dei rifiuti urbani, con rideterminazione delle tariffe che andrebbero a premiare i cosiddetti virtuosi”. “Provvedimenti rimasti su carta e negli annunci, ma rispetto ai quali De Luca ora è tenuto ad accelerare – ha concluso Viglione -. O non gli rimarrà altro da fare che chiedere scusa ai cittadini della Campania per averli nuovamente fatti sprofondare nella spazzatura che non sarà in grado di togliere dalle strade, ammettere il fallimento e farsi definitivamente da parte". (Ren)