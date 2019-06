Agroalimentare: Coldiretti, nasce il Consorzio per la tutela della birra artigianale italiana

- E' nato il Consorzio a tutela della birra artigianale Made in Italy che garantisce l'origine delle materie prime, dal luppolo all'orzo e la lavorazione artigianale contro la proliferazione di finte birre artigianali e l'omologazione dei grandi marchi mondiali. È quanto ha annunciato la Coldiretti in occasione dell'avvio del primo Consorzio Birra Italiana per la tutela e la promozione della birra artigianale italiana. Un progetto che parte con il primo giorno d'estate, che è anche il periodo di massimo consumo della birra. Lo scopo del Consorzio è la valorizzazione della filiera produttiva locale, creando un rapporto più solido tra la bevanda artigianale e le materie prime, tra i piccoli produttori di birra ed i coltivatori di orzo, luppolo e altre materie prime complementari. Tra i fondatori del Consorzio nazionale c'è Vito Pagnotta del birrificio agricolo Serro Croce di Monteverde, in Irpinia. Un'azienda agricola fortemente vocata alla sostenibilità ambientale: convertita in bio, coltiva cereali antichi in rotazione con leguminose che arricchiscono i terreni e consentono di ridurre le concimazioni. Ha già vinto due volte l'Oscar Green, il premio annuale che Coldiretti Giovani Impresa riserva alle imprese giovanili innovative. Vito Pagnotta è anche dirigente di Coldiretti Avellino. Per questo nuovo traguardo esprimono soddisfazione e i migliori auguri il presidente di Coldiretti Campania, e vicepresidente nazionale, Gennarino Masiello, la delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati, il direttore regionale di Coldiretti Salvatore Loffreda e il presidente della Coldiretti irpina Francesco Acampora. (segue) (Ren)