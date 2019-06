Tav: Cirio, avanti spediti con la parte italiana, martedì sarò al cda di Telt

- "Siamo già all'opera. Martedì mattina parteciperò personalmente al cda di Telt che si terrà a Parigi, perché ci sarà l'insediamento del nuovo coordinatore nominato dalla Commissione Europea. Si tratta di un'occasione per rilanciare la necessità di partire e procedere speditamente con la parte italiana. Quindi con i bandi ancora aperti sulla parte che ci riguarda più direttamente, ovvero quella di competenza nazionale". Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, a proposito del Tav, questa mattina a margine della presentazione del rapporto Ires sull'economia del Piemonte. "Le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo e il rilancio del Piemonte - ha aggiunto Cirio - . E mi fa piacere che non lo diciamo solo noi, dunque la politica, ma anche l'Ires, dunque l'oggettività dei numeri di una ricerca scientifica".(Rpi)