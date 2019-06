Cultura: sabato 22 giugno al Made in Cloister di Napoli la poetessa polacca Ewa Lipska

- La più grande poetessa polacca vivente Ewa Lipska sarà a Napoli ospite, domani sabato 22 giugno, al Made in Cloister (ore 19.00), la rassegna di Letteratura SE, a cura di Silvio Perrella, in programma nell'ambito della dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, diretto da Ruggero Cappuccio. Grande amica del premio Nobel per la Letteratura e sua connazionale Wisława Szymborska, nei versi di Lipska s'incontrano domande come questa: "Non so nemmeno/ se è la storia che ha creato noi/o se noi abbiamo creato la storia. Se siamo solo l'eco/di un cuore altrui". Vincitrice di numerosi premi letterari nazionali e internazionali, Ewa Lipska è tradotta in oltre venti lingue, tra le quali inglese, francese, tedesco, russo, danese, ebraico e spagnolo. È inoltre autrice anche di testi in prosa, canzoni e opere teatrali. In Italia ha pubblicato "L'occhio incrinato del tempo", (Armando Editore, 2013) e "Il lettore di impronte digitali" (Donzelli, 2017). Lipska sarà introdotta da due suoi fedeli traduttori Marina Ciccarini e Marco Bruno. Nata nel 1945 a Cracovia, ha iniziato a pubblicare versi nel 1967 e da allora la sua attività non si è mai interrotta, neppure negli anni più difficili della storia polacca. È autrice di testi di canzoni famose, di un romanzo dal titolo "Sefer", di feuilleton, prose poetiche e poesie in prosa. Nel 2016 ha debuttato come sceneggiatrice e, nello stesso anno, il volume di versi "Il lettore di impronte digitali" è stato tra i finalisti del prestigioso premio letterario Nike. La serata proseguirà con Devorah Major, terza Poet Laureate di San Francisco, artista poliedrica, che frequenta più generi di scrittura. Il suo primo libro italiano, appena pubblicato da Multimedia edizioni, si intitola "A braccia aperte", in esso vi si incontra la paradossale povertà dell'amore della quale abbiamo sempre più bisogno. L'artista sarà accompagnata da Gaspare Di Lieto al pianoforte.(Ren)