Sanità: Cesaro (FI), ancora agenzie interinali per reclutamento. Graziano convochi audizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vale sicuramente la pena ricordare, soprattutto al presidente Graziano che sono mesi che non convoca la commissione – ha incalzato Cesaro -, che questa palese omissione sta costando cara non solo agli operatori costretti a barcamenarsi nella morsa di un inaccettabile precariato che non si capisce bene a chi giovi, ma anche al cittadino-paziente". "Senza contare – ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia - i danni prodotti alle casse regionali alle quali si continua ad attingere per dispensare incarichi ad avvocati chiamati a fronteggiare i numerosi ricorsi al Tar e persino – caso casertano della settimana scorsa -, al Consiglio di Stato, visto che l'orientamento del Tar Campania è oramai univoco". (Ren)