Napoli: mercoledì al Circolo Posillipo si presenta l’edizione 2019 di "Beninsieme"

- Anche quest'anno tornerà “Beninsieme”, il 3 luglio al Nabilah in Via spiaggia romana 16 – Bacoli, a partire dalle 19.30. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 26 giugno a Napoli alle 11.30 al Circolo Posillipo. Interverranno Roberto Pennisi, presidente di DareFuturo onlus e organizzatore dell'appuntamento insieme alle associazioni Php e Col cuore disponibile, Maria Caniglia presidente commissione Welfare Comune di Napoli, Filippo Smaldone, consigliere del Circolo Posillipo, il console del Benin Giuseppe Gambardella, i due premiati di quest'anno con il Premio DareFuturo Maria Luisa Iavarone e Luca Trapanese, Aldo Cappelli, vicepresidente DareFuturo onlus . La raccolta fondi di quest'anno sarà destinata al progetto "Soccorso internazionale la vita per Blessing", la bimba nigeriana di 9 anni rimasta completamente sfigurata a causa dello scoppio di una stufa nel suo villaggio che grazie a DareFuturo, ha già subito una serie di interventi chirurgici ricostruttivi all'Ospedale Cardarelli di Napoli. (Ren)