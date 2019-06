Castel Volturno: sindaco Petrella a "Nova", entro un mese prova statica su ponte Lago Patria (2)

- Rispetto invece all’annoso problema della massiccia presenza di immigrati clandestini sul suo territorio, il Sindaco di Castel Volturno spiega “il mio impegno è massimo tanto che ci eravamo mossi anche prima della campagna elettorale con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ci ha raggiunto più volte in città per farle vedere da vicino la situazione. Dobbiamo pianificare un lavoro che prevede anche una legge speciale contenente una serie di misure per cercare di alleggerire il carico di immigrati che abbiamo sul territorio. Si parla di una presenza che varia dai 15mila ai 20 mila immigrati clandestini che la comunità non riesce a sostenere. La prima cosa da fare è avviare un censimento per capire il numero reale di queste persone in quanto le statistiche si basano sulla raccolta dei rifiuti. E’ necessario anche cambiare le norme per l’assegnazione della residenza che non può essere immediata ma deve avvenire in base a dei criteri che prevedano il risiedere in modo regolare con una casa in affitto e un lavoro che consenta di pagare i tributi in quanto registriamo sul territorio il 50 per cento di evasione”. (Ren)