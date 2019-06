Camorra: estorcevano denaro per conto del clan dei casalesi, 3 arresti

- Questa mattina, nei territori di Lusciano, San Marcellino e Santa Maria Capua Vetere, i militari del Nucleo investigativo di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di un 42enne, attualmente detenuto, ritenuto elemento di spicco della fazione Iovine del clan dei Casalesi, nonché di due componenti il suo nucleo familiare: la moglie, 31enne originaria di Lusciano -figlia di Gargiulo Luciano, detto “Calimero”, un tempo referente di zona per il clan Bidognetti, deceduto in carcere in regime di 41 bis- e il fratello, un 44enne di San Marcellino, incensurato, imbianchino. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione di tipo mafioso e di estorsione con l’aggravante della metodologia mafiosa. Il provvedimento restrittivo costituisce il risultato di un’attività investigativa iniziata nel 2017 e terminata nel luglio 2018, che ha consentito di ritenere che dal 2008 il 42enne attualmente in carcere, in nome e per conto del capo clan Antonio Iovine, abbia estorto denaro da una ditta operante nella distribuzione e commercializzazione del caffè, con sede in San Marcellino (Ce), per un importo complessivo di circa 150mila euro. (segue) (Ren)