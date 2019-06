Sanità: gestione idroambulanze di Ischia e Procida assegnata all’Asl Napoli 2 Nord

- La gestione delle motovedette attrezzate come idroambulanze collocate sulle isole di Ischia e Procida è stata assegnata all'Asl Napoli 2 Nord dopo che da sempre era stata affidata prima alla Centrale operativa regionale e poi all'Asl Napoli 1 Centro. Lo ha reso noto attraverso un comunicato l’Azienda sanitaria locale Napoli 2 nord. La novità è contenuta nel Decreto 44 del commissario ad acta alla sanità, firmato dal presidente De Luca lo scorso 18 giugno. In precedenza, infatti, la gestione operativa delle idroambulanze era di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro, mentre la richiesta di intervento dei mezzi, la fornitura del materiale sanitario e del personale era di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord. La gestione tecnica delle idroambulanze, invece, è sempre stata di competenza della Capitaneria di Porto. Nello stesso Decreto, il presidente De Luca ha incaricato la Direzione generale alla salute dell'Ente regionale di rinnovare ed aggiornare la convenzione tra le Asl Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, la Regione Campania ed il Ministero dei Trasporti – Comando Ccapitanerie di porto per la gestione operativa dei mezzi da parte della Guardia costiera. (segue) (Ren)