Sanità: gestione idroambulanze di Ischia e Procida assegnata all’Asl Napoli 2 Nord (2)

- "Le disposizioni del Decreto 44 ci permetteranno di gestire direttamente le idroambulanze, interloquendo in modo immediato con la Capitaneria di porto, incaricata di gestire tecnicamente i mezzi – ha dichiarato Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord -. Col nuovo modello organizzativo coordineremo meglio i trasporti di terra con quelli in mare, così da ottimizzare le comunicazioni e i tempi di gestione dei soccorsi. Le idroambulanze sono mezzi di trasporto preziosi per un'Azienda come la nostra chiamata a gestire la popolazione isolana delle isole di Ischia e Procida che durante la stagione estiva raggiunge le 270.000 unità”. Attualmente le idroambulanze di Ischia e Procida non sono operative, a causa di guasti verificatisi su entrambi i mezzi. In base a quanto riferito nell'ambito di una riunione tecnica tenutasi oggi presso la Capitaneria di porto di Napoli, dalla prossima settimana dovrebbe rientrare in servizio l'idroambulanza di Procida. (Ren)