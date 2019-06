Sanità: Cesaro (FI), ancora agenzie interinali per reclutamento. Graziano convochi audizione

- "Nel caos più assoluto delle procedure per il reclutamento degli operatori sanitari ed in particolare degli Oss che, in un contesto di eccesso di discrezionalità dei manager, andrebbero disciplinate una volta e per tutte, nonostante precise disposizioni regionali, malgrado l'approvazione di una mozione sul riordino approvata a gennaio scorso e ripetute richieste di convocazione della quinta commissione mai riunitasi sul tema, si continuano a pubblicare bandi per le agenzie interinali, non ultimi quelli al Policlinico della Federico II, all'Asl di Salerno, al Moscati di Avellino e al Ruggi D'Aragona". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio Regionale della Campania Armando Cesaro. "Ma i promessi concorsi nella sanità - si è chiesto Cesaro – si fanno, non si fanno o si annunciano soltanto". (segue) (Ren)