Politica: Sud Protagonista, presidenzialismo e macroregione per lo sviluppo del Mezzogiorno

- "Il presidenzialismo, le macroregioni e la maggiore autonomia dei comuni e delle Province sono i temi fondamentali su cui basare una riforma costituzionale che sia finalizzata allo sviluppo del Sud e per un'Italia sovrana e competitiva". E' quanto hanno affermato il commissario e la vice commissario di "Sud Protagonista", Alessandro Cogliati e Gabriella Peluso, annunciando l'iniziativa che, il 24 e il 25 giugno, a Roma, a Napoli e in altre città del Sud, vedrà il movimento impegnato con i gazebo per la raccolta delle firme a sostegno del presidenzialismo, promosso dalla leader di FdI Giorgia Meloni. "Per lo sviluppo del Sud e per rendere l'Italia un Paese competitivo e realmente unito economicamente e socialmente, bisogna riscrivere le regole per un nuovo sistema costituzionale a cominciare dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica, per proseguire con la costituzione delle macroregioni e per la maggiore autonomia dei comuni e delle Province", hanno spiegato Cogliati e Peluso che terranno una conferenza stampa lunedì 24 giugno alle ore 11,30 presso il gazebo che sarà allestito in Largo Lombardi, in Roma. (Ren)