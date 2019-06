Rifiuti: Cesaro (FI), imminente nuova emergenza. Urge riunione commissione ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi rifiuti alle porte non può attendere, servono soluzioni che non mettano all'angolo i sindaci, servono risposte sostenibili che non mettano a rischio l'ambiente e la salute dei cittadini". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, che nei giorni scorsi ha chiesto la convocazione della commissione Ambiente "per valutare tutte le possibili soluzioni per fronteggiare l'imminente emergenza rifiuti". "Il governo regionale – ha aggiunto Cesaro - non può giocare allo scaricabarile con province e comuni per porre rimedio alle proprie inefficienze". "Solleciterò nuovamente la presidenza della settima commissione perché convochi al più presto in audizione i responsabili delle società provinciali di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, i dirigenti della Direzione regionale Ambiente, i responsabili della struttura di missione per lo smaltimento delle ecoballe e del termovalorizzatore di Acerra", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)