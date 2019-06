Piemonte: al via tour informativo sui cambiamenti climatici coordinato dalla Regione (2)

- Il calendario completo del tour informativo20 giugnoTorino- Parco della TesorieraSpeaker corner dalle h.15Laboratorio esperienziale per i bambini dalle ore 16,30Mostra fotografica dalle h.15Proiezione film “The Human Element” h.21.30 e a seguire dibattito con Luca Mercalli, meteorologo e climatologo.20 luglioValloise – Giornata CclimaTT al Parco Nazionale des EcrinsPunto informativo PalaclimaLaboratorio esperienziale per i bambini dalle ore 16.30Mostra fotografica dalle h.15Proiezione film “La Glace et le Ciel” h.21.30 e a seguire dibattito con gli esperti26 luglioCuneo - Casa del FiumeLaboratorio esperienziale per i bambini dalle ore 16.30Mostra fotografica dalle h.15Proiezione film “Thank You for the Rain” h.21.30 e a seguire dibattito con Claudia Apostolo, giornalista, e Silvana Dalmazzone, docente di Economia dell’Ambiente e delle Risorse naturali, Università di Torino.30 luglioMondovì - Cinema sotto le stelleLaboratorio esperienziale per i bambini dalle h.16,30, presso il Giardino BelvedereMostra fotografica dalle h.15, Portici SopraniIntroduzione e proiezione film h.21.30 “Anote’s Ark” e a seguire dibattito con Claudia Apostolo, giornalista, e Paolo Bortolotto, Arpa Piemonte.14 agostoLimonetto (CN) - anfiteatro ChiesaPunto informativo PalaclimaLaboratorio esperienziale per i bambini dalle h.16,30Mostra fotografica dalle h.15Proiezione film h.21.30 “Chasing Ice” e a seguire dibattito con Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista.17 agostoSinio (CN) - Punto informativo PalaclimaLaboratorio esperienziale per i bambini dalle h.16,30Mostra fotografica dalle h.15Proiezione film h.21.30 “The Age of Stupid” a seguire dibattito con Paolo Bortolotto, Arpa Piemonte7 settembreEmbrun - Foire bio GénépiPunto informativo PalaclimaLaboratorio esperienziale per i bambini dalle h.16,30Mostra fotografica dalle h.15Proiezione film h.21.30 “Messaggi dalla Fine del Mondo”e a seguire dibattito con gli esperti (Rpi)