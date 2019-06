Rifiuti: Viglione (M5s), De Luca prova a scaricare sui sindaci le responsabilità del fallimento

- "Consapevole che il prossimo autunno, a poco più di un semestre dal voto delle regionali, sarà messo alle corde in quanto unico responsabile di una nuova annunciata fase di emergenza rifiuti, De Luca sta provando a scaricare anzitempo le sue responsabilità, nella maniera più subdola, sui sindaci della Campania. Autore, con la sua sciapita maggioranza, di una legge e di un piano regionale datati 2016 e che in tre anni non hanno prodotto alcun risultato, in vista dello stop dell'inceneritore di Acerra chiama a raccolta i primi cittadini chiedendo loro di individuare siti di stoccaggio”. Così in una nota il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Vincenzo Viglione. “Se siamo a questo è perché non una misura di quelle sbandierate per anni dal governatore sono state realizzate – ha continuato -. Un fallimento all'ombra delle montagne di ecoballe che dopo quattro anni sono ancora al loro posto, sebbene sull'operazione smaltimento siano state dirottate risorse per milioni di euro dalle bonifiche e dal ciclo ottimale dei rifiuti". (segue) (Ren)