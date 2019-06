Fca: Cirio-Appendino, confermato sviluppo elettrico da 500 ad altri modelli

- Fca ha "confermato l'interesse per il tema dell'elettrico: si tratterebbe di creare le competenze per un modello di 500, e più in generale, ciò che serve per produrre un'auto elettrica di quel genere". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo la riunione di oggi pomeriggio in Comune con Pietro Gorlier, ceo di Fca per Europa, Medio Oriente e Africa. All'incontro ha partecipato anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: "Un dato significativo è quello dell'investimento sull'elettrico - ha detto Cirio - E' stato chiaro che questo investimento che oggi parte dalla 500 crea le basi per uno sviluppo ancora successivo: è una prospettiva che ha l'obiettivo di essere ampliata ad altri modelli". (Rpi)