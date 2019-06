Fca-Renault: Cirio-Appendino, situazione ferma, non ci sono orizzonti

- Fca ci ha spiegato che "ad oggi non ci sono più le condizioni per procedere con quello che era l'accordo iniziale e che quindi al momento la situazione è completamente ferma". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sull'ipotesi di fusione Fca-Renault dopo la riunione di oggi pomeriggio in Comune a Torino con Pietro Gorlier, ceo di Fca per Europa, Medio Oriente e Africa. All'incontro ha partecipato anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino: "Ci è stato confermato che l'accordo al momento sostanzialmente è chiuso, quindi non ci sono orizzonti", ha detto la prima cittadina. (Rpi)