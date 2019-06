Agroalimentare: Coldiretti, nasce il Consorzio per la tutela della birra artigianale italiana (2)

- Il Consorzio Birra Italiana per la tutela e la promozione della birra artigianale italiana si pone l'obiettivo di raccontare e promuovere, in Italia ed all'estero, la qualità delle materie prime e delle birre artigianali italiane, vero elemento di distinzione e di legame con il territorio italiano favorendo la coltivazione di orzo, dal quale si ricava il malto, e del luppolo, principali materie di base per la preparazione della popolare bevanda. Oltre al birrificio campano Serro Croce, tra i fondatori ci sono Teo Musso del birrificio agricolo Baladin, Marco Farchioni del birrificio Mastri Birrai Umbri, Giorgio Maso del birrificio dell'Altavia e Giovanni Toffoli della Malteria Agroalimentare Sud. Il Consorzio sostiene i birrifici nel reperimento di materia prima italiana, da filiera tracciata e garantita con gli associati che si impegnano a utilizzare nelle loro produzioni almeno il 51% di materia prima italiana creando una filiera dal campo al boccale con una collaborazione sempre più stretta con i coltivatori italiani di orzo e luppolo. Il successo delle birre nazionali ha già favorito anche la produzione del malto italiano salita fino a 80 milioni di chili nel 2018. (segue) (Ren)