Infrastrutture: Cirio, a inizio luglio incontro con Toninelli

- "Lavoriamo su tutte le infrastrutture del Piemonte: abbiamo calendarizzato per inizio luglio un incontro con il ministro Toninelli". Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, questa mattina a margine della presentazione del rapporto Ires sull'economia del Piemonte. "Stamattina ho analizzato il dossier che sottoporremo al ministro, che parte dalle esigenze di Torino per quanto riguarda la speditezza dei lavori del lotto 1 della metropolitana e il proseguire sul lotto 2 - prosegue Cirio - . Il programma ha al suo interno anche la Asti-Cuneo, il terzo valico, la pedemontana, il Tenda, il collegamento ferroviario tra Novara e Milano, la strada dei frontalieri del Vco tra Verbania e Locarno. Sono tutti modi strategici sui quali vogliamo evidentemente metterci non solo la testa, ma anche l'attenzione diretta per seguire con il Ministero il loro andamento". (Rpi)