Mondragone (Ce): Borrelli e Martone (Verdi), occorre bonifica a foce torrente Savone

- "Diversi residenti ci hanno segnalato le condizioni della foce del torrente Savone a Mondragone. L'acqua della foce è putrida e l'odore è nauseabondo. Lungo il letto del torrente, tra l'altro, sono stati sversati abusivamente dei rifiuti come, ad esempio, dei copertoni. Il cattivo odore dell'acqua, inoltre, ci fa pensare che il torrente sia destinatario di alcuni scarichi abusivi che finiscono per inquinare l'acqua. Allo stato attuale il Savone rappresenta una bomba ecologica e occorre prendere seri provvedimenti a strettissimo giro, tenendo conto che quell'acqua finisce poi in mare, inquinando anche il litorale". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e la segretaria provinciale del Sole che ride di Caserta Rita Martone. "Abbiamo inviato una segnalazione all'Arpac, chiedendo di misurare i livelli di inquinamento della foce del Savone ed evincere l'eventuale presenza di scarichi abusivi – hanno concluso -. Abbiamo inoltrato una nota al comune di Mondragone, chiedendo a stretto giro una bonifica della foce dai rifiuti". (Ren)