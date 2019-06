Lavoro: Caldoro (FI), le istituzioni devono parlare con i fatti non con la propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è possibile affidarsi solo alla politica degli eventi, alle Universiadi, serve altro in Campania. C'è il dramma sanità, la crisi trasporti, pessimi indicatori economici e presto avremo le nuove ecoballe. In questo quadro l'emergenza del lavoro che merita attenzione, serietà, scelte coraggiose ed efficaci". Cosi, nell'Aula del Consiglio regionale della Campania, Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra. "Le crisi industriali non si risolvono con un Consiglio monotematico ma può essere utile individuare una strategia", ha premesso Caldoro, che ha aggiunto: "solleciterei la Giunta a vedere le buone pratiche del passato. Quelle messe in campo da noi ed in parte dallo stesso Bassolino. La mia Giunta ha proposto il Patto per la Campania, allo stesso tavolo mettemmo i sindacati e le imprese, per porre al Governo il caso Campania. Con il Governo Berlusconi trovammo soluzioni ma anche con il governo Letta e quello Renzi nella parte finale qualcosa si mosse. Si riparta da quel metodo, l'incontro con le parti sociali è fondamentale". "Con la mia Giunta, con il dialogo e mettendo in campo scelte concrete e buona programmazione, abbiamo salvato l'impianto Fiat di Pomigliano – ha rilanciato -. Ancora oggi vive sulla intesa da noi raggiunta. Lo stesso abbiamo fatto per Fincantieri e per la Whirlpool a Carinaro. Nell'impianto di Caserta non portammo solidarietà ma impegni, prima feci approvare una delibera dalla Giunta poi andai in Fabbrica. Così abbiamo fatto per tante aree di crisi”. “Oggi, purtroppo, molti si limitano alla solidarietà che è opportuna ma le Istituzioni devono parlare con i fatti – ha concluso Caldoro -. Ed è sui fatti che Regione e Ministero delle Attività produttive che devono misurarsi". (Ren)