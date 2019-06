Napoli: venerdì a Villa Domi l'evento "Tunisia, Napoli, Mediterraneamente" del Consolato tunisino (3)

- Un aperitivo accompagnato dai caratteristici "cuoppi" con gli sfizi fritti tutti partenopei offerti dal brand "Passione di Sofì" darà modo ai presenti ed agli ospiti di sviluppare relazioni e confrontare idee e possibilità di intrecciare nuovi scambi commerciali e culturali. Cornice nella cornice, le auto Bmw e Mini esposte dalla concessionaria campana M. Car, che per l'occasione riserverà un omaggio a tutti gli ospiti e metterà in palio 3 premi speciali estratti a sorte nel corso della serata. Condotta dagli italo-tunisini Sonia Ben Salah e Adel Karoui, la serata proseguirà dalle 21:00 con una cena a base di specialità gastronomiche della Tunisia e della Campania. In tavola, piatti creati appositamente dalla chef tunisina Magda Boussama, da quelli del Sannio (Airola) Domenico Falzarano e Alessandro Tirino, e dal napoletano Vincenzo Giammarino, accompagnati dai vini griffati Due Sicilie prodotti da Enodelta - I Nobili e da vini d'eccellenza della Tunisia. In chiusura, accompagnati dall'esibizione del un corpo di ballo orientale Manaar Ensemble, arriveranno dolci tipici della Tunisia e della Campania rappresentati dalla Antica pasticceria napoletana "Cuori di sfogliatella", per poi giungere al taglio della torta, stavolta made in Naples, accompagnato dalla degustazione del the tunisino e dallo storico caffè napoletano Passalacqua distribuito da Mahela sas, a salutare gli ospiti intervenuti. (Ren)