Campania: Zinzi, nuova interrogazione sui precari dell'Asl di Caserta

- Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha presentato un'interrogazione indirizzata al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, avente ad oggetto "Stima del personale 'precario' da stabilizzare nel settore sanitario in Campania".L'interrogazione, ha fatto sapere il consigliere, punterà i riflettori sulla situazione evidenziatasi all'Asl di Caserta dove con una recente nota la Direzione generale dell'Asl ha comunicato che la quota del personale destinato alla stabilizzazione è stata pari a 220 unità, a fronte delle 348 che erano state annunciate in precedenza. In merito Zinzi ha dichiarato: "Un semplice difficoltà con la matematica, superficialità o altro? L'Asl di Caserta 'perde per strada' 128 dipendenti con una facilità che spaventa. Si tratta di lavoratori che con estrema professionalità hanno garantito in questi anni il mantenimento dei Lea. Parliamo di 128 famiglie che non possono essere semplicemente dimenticate o fatte sparire come se fosse un gioco di prestigio. La Giunta regionale, di cui ricordiamo le roboanti dichiarazioni in favore dei precari, chiarisca questa situazione". Nel testo il consigliere Zinzi ha interrogato la Giunta "per conoscere quali siano i motivi dell'inspiegabile scomparsa di ben 128 unità dal Piano di fabbisogno del Personale dell'Asl Caserta e su quali basi sia stata effettuata la previsione di 220 unità".(Ren)