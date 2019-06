Regione Piemonte: il primo luglio insediamento del nuovo Consiglio regionale

- Lunedì 1° luglio, alle ore 14.30, nell'Aula consiliare di Palazzo Lascaris (via Alfieri 15, Torino) si insedierà il nuovo Consiglio regionale del Piemonte, giunto alla XI legislatura. La seduta sarà presieduta dal membro del Consiglio più anziano di età, assistito dai due membri più giovani, che svolgono le funzioni di segretari. Saranno poi effettuate le eventuali surroghe di chi abbia esercitato l’opzione in quanto eletto in due liste con la proclamazione dei consiglieri subentranti. Si procederà quindi all’elezione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, composto da presidente, due vice presidenti e tre segretari. L’Ufficio di presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, pertanto un vicepresidente e un segretario dovranno essere espressi dalle minoranze. (segue) (Rpi)