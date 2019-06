Salone Auto: Tronzano (Regione Piemonte), automotive fondamentale per il prossimo futuro - foto

- “Siamo orgogliosi di questa fantastica iniziativa che porta lustro alla città. Per noi l’auto non è un lusso ma è fondamentalmente per il prossimo futuro. Cercheremo di aiutare il distretto dell’automotive”. Lo ha detto, all'inaugurazione del Salone dell'Auto, Andrea Tronzano, neo assessore della Regione Piemonte alle attività produttive.(Rpi)