Fca: Fim e Cisl, Appendino e Cirio portino proposte di investimento per lancio auto elettrica

- Fim e Cisl Torino Canavese si augurano che nell’incontro odierno con Fca, il Presidente della Regione Alberto Cirio e la sindaca del capoluogo, Chiara Appendino, non si limitino a ascoltare e/o a chiedere impegni a Fca, ma portino proposte concrete di investimento pubblico per lanciare l’auto elettrica a Torino e in Piemonte, modificando profondamente e in senso meno inquinante la mobilità nel territorio. In questo modo, potrebbero essere da esempio ad altre città italiane per una green economy nazionale. “Il Comune promuova e sostenga l’elettrificazione della Città e dell’area metropolitana – spiegano i segretari generali di Fim e Cisl, Claudio Chiarle e Domenico Lo Bianco – con l’installazione capillare delle paline di ricarica. Occorrono investimenti e sinergie pubblico-privato. La Regione promuova e sostenga il ricambio del parco macchine regionale dal tradizionale all’elettrico e installando paline di ricarica in tutti i parcheggi nelle vicinanze di ospedali e enti pubblici. Si promuova l’elettrificazione dei parcheggi dei centri commerciali, in convenzione con gli stessi, sostenendo con sgravi economici e libera circolazione per chi acquista auto elettriche”. (segue) (Rpi)