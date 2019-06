Fca: Fim e Cisl, Appendino e Cirio portino proposte di investimento per lancio auto elettrica (2)

- Nell’auspicare la ripresa della trattativa tra Renault e Fca, Fim e Cisl Torino-Canavese chiedono ai vertici degli Enti Locali impegni precisi per la crescita del Territorio. “Se si vuole un secondo produttore – concludono Chiarle e Lo Bianco – intanto non bisogna fare cessare la produzione della Blue Car a Bairo Canavese, unica produzione a oggi di auto elettriche nell’area metropolitana e con cui il Comune di Torino ha realizzato il car sharing cittadino. Se chiude Blue Car che fine farà lo stesso car sharing? Chiediamo quindi attivismo concreto al Presidente della Regione e alla Sindaca di Torino e non scarica barile o piani di mobilità contraddittori e controproducenti per l’economia torinese”. (Rpi)