Italia-Francia: riunito comitato di sorveglianza del programma di cooperazione transfrontaliera (2)

- Tra i punti all'ordine, i progetti che compongono i piani integrati tematici e territoriali della programmazione 2014-2020, la convalida del Rapporto annuale di esecuzione del programma per il 2018, l’inizio della discussione per predisporre i preparativi per il futuro programma 2021-2027. A questo proposito il vicepresidente Carosso ha annunciato che “il Piemonte e le altre Regioni italiane intendono incontrarsi a breve per ragionare su come impostare gli obiettivi del prossimo settennato”. Il programma Interreg Alcostra si propone di migliorare la qualità di vita delle popolazioni e rafforzare lo sviluppo sostenibile dei territori transfrontalieri. (Rpi)