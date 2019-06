Fca: Cirio-Appendino, confermati investimenti da 5 miliardi e piena occupazione entro 2022

- L'incontro con Fca "è stato positivo". "Ci è stato confermato il piano di investimenti da 5 miliardi, che porterà alla piena occupazione degli stabilimenti del nostro territorio entro il 2022”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo la riunione di oggi pomeriggio in Comune con Pietro Gorlier, ceo di Fca per Europa, Medio Oriente e Africa. All'incontro ha partecipato anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: "Siamo soddisfatti delle risultanze concrete, c'è un rispetto dei tempi, degli investimenti e anche dei numeri per quanto riguarda l'occupazione - ha detto Cirio - .Il rispetto dei termini passa attraverso il polo elettrico, le nuove versioni della Maserati, lo stabilimento di Verrone e Rivalta, investimenti che ci sono stati spiegati nel dettaglio, sono significativi sotto il profilo del valore economico e testimoniano la volontà della continuità". (Rpi)