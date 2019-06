Cava de' Tirreni (Sa): Trezza (Pap), sindaci espongano uno striscione per Giulio Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aprite le vostre finestre ed esponete uno striscione per Giulio Regeni, un atto necessario ora più che mai. Ai sindaci d'Italia chiediamo: diventiamo migliaia per ribadire che ad ogni repressione della libertà seguirà sempre un'azione di resistenza, sorprendeteci con questo gesto". Così Davide Trezza, coordinatore nazionale di Potere al popolo, ha commentato l'iniziativa svoltasi questa mattina a Cava de' Tirreni che ha visto coinvolti decine di attivisti di Spazio pueblo, Potere al popolo in adesione alla campagna di Amnesty international, con il sostegno del Comune, per l'esposizione a Palazzo di Città di uno striscione dedicato alla memoria di Giulio Regeni, ricercatore assassinato in Egitto ormai tre anni fa. In questo periodo nessuna reale responsabilità è stata ancora accertata né sui mandanti né sugli esecutori materiali del delitto. (Ren)