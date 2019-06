Sanità: Mocerino, una mozione per superare i ritardi e riconoscere la Fibromialgia

- "In Campania è necessaria l'Istituzione di un 'Gruppo di lavoro per l'approfondimento delle problematiche della Fibromialgia, dell'Encefalomielite mialgica benigna e della Sensibilità chimica multipla' ed in questa direzione, dopo aver parlato con le associazioni ed in particolare con il Comitato fibromialgici uniti, ho depositato una mozione presso il Consiglio regionale". Cosi Carmine Mocerino, consigliere regionale e presidente della commissione regionale anticamorra e beni confiscati. "Il lavoro avviato con gli uffici e la sensibilità dei colleghi, che seguono il tema e che altre iniziative stanno promuovendo, ci consente di essere ottimisti", ha aggiunto. "La sindrome fibromialgica – è scritto nella mozione - è una malattia neurologica riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1992 con la cosiddetta Dichiarazione di Copenhagen e inclusa nella decima revisione dell' International statistical classification of diseases and related health pro-blems. In Italia, secondo prevalenti studi in materia, tale patologia colpisce circa 2/3 milioni di persone, in particolare, donne". (Ren)