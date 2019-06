Regione Piemonte: Cirio alla riunione annuale sui fondi europei, dal 2020 più attivi con Bruxelles

- Si è tenuta questa mattina, nel Museo del Risorgimento di Torino, la riunione annuale del Comitato di sorveglianza dei programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e del Fondo sociale (Fse), di cui fanno parte i rappresentanti della Commissione Ue, delle autorità nazionali, regionali e locali e delle parti economiche e sociali. Per la prima volta dal loro svolgimento, ha voluto presiedere l’incontro il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Presenti anche gli assessori al Lavoro, Istruzione e Formazione professionale, Elena Chiorino, alle Attività produttive, Andrea Tronzano, e all’Innovazione e Ricerca, Matteo Marnati. “Ho voluto presiedere personalmente questo incontro - sottolinea il presidente Cirio - perché rappresenta l’appuntamento più importante per valutare lo stato di attuazione dei fondi Ue e il conseguimento degli obiettivi fissati dall’Europa”. Per quanto riguarda il Fesr, sulla dotazione complessiva di 966 milioni di euro della Programmazione 2014-2020 i fondi effettivamente spesi dal Piemonte sono circa il 21%, quelli impegnati l’88%. Sono stati pubblicati bandi per oltre 737 milioni e finanziate 890 operazioni, di cui 7 strumenti finanziari (che hanno interessato 438 imprese) e 883 progetti di altri 619 soggetti (imprese, organismi di ricerca, enti pubblici). Tra le criticità evidenziate il ritardo nell’uso dei 34,6 milioni di euro destinati all’Asse 5 per la “Tutela dell’Ambiente e la valorizzazione delle risorse culturali”, dovuto in particolare alla complessità dei progetti che richiedono diverse fasi autorizzative e dinamiche di concertazione che coinvolgono numerosi soggetti. (segue) (Rpi)