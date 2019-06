Napoli: venerdì a Villa Domi l'evento "Tunisia, Napoli, Mediterraneamente" del Consolato tunisino

- Venerdì in via dello Scudillo a Napoli, nella residenza settecentesca di Villa Domi, si terrà la serata “Tunisia… Napoli… Mediterraneamente” a cura del Consolato della Repubblica della Tunisia nella persona della signora Beya Ben Abdelbaki Fraoua, console per l’area dell’Italia meridionale. Selezionati 500 invitati tra rappresentanti delle istituzioni, personsaggi di alto profilo dal mondo dell’imprenditoria ed esponenti della società civile tra i quali l’ambasciatore della Tunisia a Roma, Moez Sianoui. Ad accoglierli, alla luce delle candele e tra i profumi dei caratteristici gelsomini tunisini, le hostess consegneranno in omaggio copie dei libri “Viaggio nella cucina islamica” edito da Nardini Editore, di Claudio Aita, e “Basilico a Natale” di Rosi Padovani, per i tipi di Giammarino Editore, che collabora all’organizzazione dell’evento. Verranno inoltre donati "Chamia", dolci tipici, e originali foulard tunisini. Personale abbigliato in costume tipico tunisino guiderà gli ospiti durante la serata. Madrina dell'evento sarà un'artista amata a Napoli, tunisina d'origine e napoletana di fatto: M'Barka Ben Taleb. Accompagnata dai suoi musicisti, Arcangelo Michele Caso, Raffaele Vitiello e Gianluca Mercurio, delizierà i presenti con alcuni brani del suo repertorio, in collaborazione con il direttore d'Orchestra napoletano Carlo Morelli, che dirigerà il Coro città di Napoli. (segue) (Ren)