Puglia: al via domani la campagna della Regione per la donazione del sangue

- Al via domani e fino a sabato, presso la sala Murat in corso Vittorio Emanuele, a Bari, la terza edizione della campagna di sensibilizzazione della Regione Puglia per la donazione del sangue “DonaEMOzioni 2019”, organizzata quest’anno per Area vasta. Per l’Area Salento (Lecce, Brindisi, Taranto), gli eventi si svolgeranno a Lecce, presso il Convitto Palmieri, il 27/28/29 giugno mentre per l’Area Puglia Nord (BT e Foggia) gli eventi si svolgeranno a Barletta, presso il Circolo Unione, nei giorni 4/5/6 luglio. La sensibilizzazione alla donazione del sangue verrà declinata attraverso una mostra di elaborati grafici pittorici realizzati da giovani artisti nell’ambito del workshop “La vita a colori” sull’arte e i processi di umanizzazione delle cure ideato dall’Associazione Artemes, attraverso seminari di studio per la realizzazione del “Mandala libero come strumento per conoscere se stessi” sempre a cura dell’Associazione di volontariato Artemes, all’interno dei quali i partecipanti ascolteranno le testimonianze dei donatori e dei pazienti ed avranno la possibilità di creare e comprendere il proprio mandala personale e infine attraverso un confronto con le istituzioni, i medici, le associazioni di volontariato sull’importanza del dono. (segue) (Ren)