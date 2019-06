Puglia: al via domani la campagna della Regione per la donazione del sangue (2)

- “La Regione Puglia è in prima fila nelle attività di sensibilizzazione al concetto di donazione nel suo complesso, in particolar modo, in questi mesi, del sangue – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – dobbiamo ri-apprendere il valore del donare ma soprattutto dobbiamo imparare ad essere felici anche solo immaginando la felicità di chi riceverà il nostro dono. In questo caso, il nostro dono è la vita”. “Abbiamo fortemente voluto questa campagna di comunicazione perché credo che occorra sostenere il valore civico e civile della donazione – ha aggiunto -. E questa è una cosa che mi viene confermata proprio dai cittadini pugliesi, quando responsabilmente offrono di donare il proprio sangue”. “Siamo alle soglie dell’estate e ora più che mai – ha concluso Emiliano - è necessario una spinta da parte di tutti. È necessario l’impegno a donare di tutti gli uomini e di tutte le donne. Ce lo raccontano anche gli ultimi dati del 2019. In Puglia aumentano le trasfusioni perché sta aumentando la complessità dei ricoveri, anche chirurgici”. (segue) (Ren)