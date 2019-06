Regione Piemonte: il primo luglio insediamento del nuovo Consiglio regionale (2)

- L’elezione del presidente del Consiglio avrà luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessuno ottiene tale maggioranza, si procederà a una votazione di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, sarà eletto il più anziano di età. Eletto il presidente, si procederà, a scrutinio segreto, all’elezione di due vicepresidenti. Ciascun membro del Consiglio vota un solo candidato. Successivamente, a scrutinio segreto, saranno eletti i consiglieri segretari. Ciascun membro del Consiglio voterà per non più di due candidati. Verranno eletti rispettivamente vicepresidenti e segretari coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Dopo il discorso inaugurale del presidente del Consiglio regionale, il presidente della Giunta presenterà la Giunta regionale e illustrerà il programma di governo. (Rpi)