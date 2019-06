Campania: FI, pronti a rilanciare rinnovamento e ricambio strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rinnovamento profondo, ricambio delle strutture, ricorso a tutti gli strumenti più utili e inclusivi di consultazione della base per rilanciare il progetto politico moderato e riformista di Forza Italia in Campania”. Sono questi i temi al centro della riunione del coordinamento regionale campano di Forza Italia della Campania svoltosi oggi presso la sede di piazza Bovio a Napoli, presenti i parlamentari e i consiglieri regionali. “La linea politica così tracciata – si legge nella nota -, che tiene conto del risultato comunque positivo conseguito rispetto a quello nazionale nelle ultime consultazioni europee e amministrative e della circostanza che Forza Italia è l'unica forza politica di centrodestra che possa intercettare ed interpretare le istanze dell'area moderata, ha trovato la l'adesione dei coordinamenti provinciali della Campania”. “Alla riunione di oggi è stato stabilito che seguiranno a breve, anche a livello provinciale, ulteriori incontri con i coordinamenti locali per tracciare i relativi percorsi organizzativi”, recita in conclusione il comunicato. (Ren)