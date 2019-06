Sanità: nuova Tac all'ospedale di Giugliano, investimento da 350mila euro

- L'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania da oggi potrà contare su una nuova Tac ad alta definizione. È stata installata nei giorni scorsi, infatti, la nuova apparecchiatura a 64 slices che permetterà di effettuare esami diagnostici più velocemente e con una maggiore accuratezza ed efficienza. L'installazione della nuova Tac ha previsto un investimento di oltre 350mila euro e rientra nel piano di riammodernamento delle grandi apparecchiature medicali che l'Asl Napoli 2 Nord starebbe perseguendo da tre anni. Al termine di tale percorso tutti gli ospedali dell'Azienda sanitaria potranno contare su Tac di ultima generazione ad alta o altissima definizione. Oltre alla Tac di Giugliano sono già state sostituite le Tac di Pozzuoli - per la prima volta nel Meridione è stata installata una macchina 128 slices a doppio tubo di ultimissima generazione – e Procida, presso il cui ospedale è stata allestita la prima Tac dell'isola. Entro ottobre, invece, saranno sostituite le Tac in uso all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e al Rizzoli di Ischia. Alla fine del percorso di sostituzione delle Tac, tutte le macchine saranno in rete, così da garantire consulenze neurochirurgiche a distanza su tutto il territorio aziendale, senza la necessità di dover spostare il paziente. (Ren)