Concerti: gli appuntamenti di domani, giovedì e sabato de "La meglio gioventù" a Ravello (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La meglio gioventù”, il progetto organizzato dalla Fondazione Ravello, che ha messo insieme formazione e professione, accademia e territorio in un ricco cartellone di appuntamenti, affidato ai Conservatori di musica della Campania e di altre città ospiti, chiuderà il prologo al Ravello Festival estivo con gli ultimi tre concerti. Domani alle 20, nel Duomo di Ravello, sarà di scena l'orchestra Sinfonica giovanile del Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli diretta dal maestro Leonardo Quadrini. L'orchestra, formata dagli allievi delle classi superiori del vecchio ordinamento scolastico e del primo e secondo livello dei nuovi corsi, è costituita da circa 80 elementi e a Ravello proporrà un programma molto articolato che spazia dalla Suite n.1 del “Peer Gynt” di Grieg, alla Suite sinfonica di “Carmen”, passando per il valzer da “Masquerade” e l'Adagio da “Spartakus” di Khachaturian e la Sinfonia da “Nabucco” di Giuseppe Verdi. A completare il programma il Baccanale tratto da “Sansone e Dalila” di Saint-Saëns e “Vocalise op.66” di Rachmaninov. Solista il soprano Rosalba Colosimo. Giovedì alle 19, nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, i quattordici elementi dell'ensemble di fiati del San Pietro a Majella, stavolta diretti da Demetrio Moricca, proporranno un concerto molto più classico con in programma la “Serenata per fiati op.7” di Strauss, la “Serenata per fiati in Do minore n.12, K 388” di Mozart e la “Serenata in re minore, op. 44, per strumenti a fiato, violoncello e contrabbasso” di Dvořák. (segue) (Ren)