Torino: Palazzo della Regione Piemonte, al via la mostra "Brucio anch’io"

- La mostra d'arte "Brucio anch'io, dare voce alla vita del bosco che arde in silenzio" è il risultato di un progetto di Federica Caprioglio e Marco Demaria, pensato all'indomani degli spaventosi roghi che si svilupparono in molte zone del Piemonte tra il 22 ed il 29 ottobre 2017. L'esposizione, che verrà inaugurata mercoledì 19 giugno, alle ore 17,30, nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165, a Torino, si compone di tre parti: prima, durante e dopo. La prima conduce il visitatore attraverso la meravigliosa varietà della vita che popola i boschi, di cui troppo spesso si ignora l'esistenza. I colori presenti nelle opere sono quelli dell'intera tavolozza pittorica. La seconda sezione analizza l'emergenza, il dramma e il terrore scatenati dal rogo sugli organismi del bosco. L'ultima parte illustra l'impoverimento della vita dopo il percorso delle fiamme, mostrandone le profonde ferite. Non solo opere d’arte, ma anche fotografie, schede divulgative e filmati, che contestualizzano il tema e ricordano il terribile ottobre 2017 e tutti i roghi che distruggono i boschi (dal primo gennaio 2019 ad oggi, si sono già verificati ben 395 incendi nei boschi piemontesi). (segue) (Rpi)