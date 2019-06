Napoli: Peretti e Borrelli (Verdi), tornano i roghi di rifiuti e sui social appaiono le prime video-denunce

- "In seguito ai ritardi nella rimozione dei rifiuti a Napoli e provincia che hanno provocato l'accumularsi di cumuli sono iniziati i primi roghi". Lo hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il portavoce del Sole che Ride in Campania Vincenzo Peretti. "Uno di questi - hanno proseguito Borrelli e Peretti - è stato documentato in una video denuncia postata da una cittadina di Scampia. Si tratta di un problema che è all'attenzione delle istituzioni che sono al lavoro per risolverlo in tempi brevissimi. I ritardi nella rimozione sono dovuti infatti al fermo temporaneo causa manutenzione di alcuni Stir della Città Metropolitana di Napoli. Invitiamo in maniera accorata la cittadinanza ad evitare i roghi e i comportamenti incivili in attesa che la situazione sia normalizzata. Sulle pagine social dei Verdi continuano a pervenire segnalazioni dei cumuli di rifiuti in strada. Da parte nostra stiamo monitorando l'evolversi della questione con la massima attenzione possibile". "Stiamo collaborando - hanno concluso - alla ricerca di soluzioni che permettano di risolvere il problema in tempi brevissimi ma chiediamo la massima collaborazione ai cittadini. Dare fuoco alla spazzatura non è una soluzione e comporta il propagarsi nell'etere della diossina generata dalla combustione". (Ren)